HOME NEWS NASIONAL

4 Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur Jawa Tengah

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |11:36 WIB
4 Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo (Foto: Antara)
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), yang menjabat dua periode. Selama menjabat di Jateng dirinya menuai beragam keberhasilan.

Berikut di antaranya:

1. Program Kesehatan Pencegahan Stunting 

Ganjar berhasil menekan stunting terlihat sejak periode kedua kepemimpinannya terlihat dari penurunan stunting hingga mendapat penghargaan Satyalencana Wira Karya dari pemerintah pusat.

Berdasarkan perhitungan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), stunting di Jawa Tengah tahun 2018 yakni 24,4 persen dan turun di 2019 menjadi 18,3 persen. Lalu tahun 2020 turun lagi 14,5 persen, 2021 menjadi 12,8 persen hingga pada 2022 berada di angka 11,9 persen.

Penurunan angka stunting itu membuktikan komitmen dan keseriusan Pemprov Jawa Tengah, beserta jajaran Pemkab dan Pemkot 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, serta Forkopimda.

Keberhasilan Ganjar dalam menekan stunting tak lepas dari keberhasilan program yang digagasnya. Mulai dari Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng), Jo Kawin Bocah, One Student One Client hingga terbaru Ganjar meluncurkan beras fortifikasi sebagai penambah gizi untuk ibu hamil.

2. Kesetaraan Gender 

Ganjar Pranowo selama menjadi Gubernur Jateng juga menjadi salah satu yang mendorong kesetaraan gender. Bahkan, di bawah kepemimpinannya, Jateng mendapat apresiasi penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 2019.

Empat kali bertutut-turut, Kemen PPPA menobatkan Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik kesetaraan gender melalui Anugrah Parahita Ekapraya. Sebab, dianggap berprestasi dalam pembangunan sektor perempuan dan anak, khususnya melalui strategi pengarusutamaan gender.

