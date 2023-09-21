Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengulik Asal-usul Tongkat Sakti Milik Presiden Soekarno yang Bukan Sembarang Kayu

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |19:51 WIB
Mengulik Asal-usul Tongkat Sakti Milik Presiden Soekarno yang Bukan Sembarang Kayu
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
JAKARTA- Mengulik asal usul tongkat sakti milik Presiden Soekarno yang bukan sembarang kayu. Tongkat ini memang menjadi ciri khas presiden pertama Indonesia.

Hal itu bisa terlihat dari berbagai dokumen peninggalannya, di mana dia selalu mengapit tongkat pada banyak kesempatan selama menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Mengutip berbagai sumber, Kamis (21/9/2023), tongkat tersebut ramai dibicarakan lantaran dianggap memiliki kesaktian dan sudah digunakan Soekarno sejak 1952. Tepatnya setelah peristiwa demonstrasi 17 Oktober 1952.

Bahkan dalam buku Roso Daras yang berjudul 'Soekarno, Serapihan Sejarah yang Tercecer' dijelaskan bahwa dia memiliki tiga Tongkat Komando dengan bentuk sama.

Tongkat tersebut digunakan untuk acara berbeda seperti saat keluar negeri, berhadapan dengan para Jenderalnya, dan selalu dia bawa saat berpidato.

Tongkat berukuran 53 cm lebih itu dikatakan terbuat dari kayu pucang kalak, memiliki kesaktian secara alami dan memiliki energi karismatik yang tinggi. Tak heran jika Soekarno lebih berkarisma dan berwibawa.

