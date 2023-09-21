Gempa M4,5 Guncang Keerom Papua

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,5 mengguncang Keerom, Papua, pada Kamis (21/9/2023) sekira pukul 16.32 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3,74 Lintang Selatan - 140.20 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.5, 21-Sep-2023 16:32:06WIB, Lok:3.74LS, 140.20BT (76 km BaratDaya KEEROM-PAPUA), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)