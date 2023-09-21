Cawapres Ganjar Pranowo Tak Hanya Sekadar Ditentukan dari Elektabilitas





JAKARTA - Kontestasi Pilpres 2024 sudah sampai babak penentuan siapa yang akan menjadi Cawapres. Terutama isu yang sedang hangat saat ini mengenai siapa Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti.

Beberapa nama sudah sempat mengemuka menjadi Bacawapres Ganjar Pranowo. Dari 10 nama kini sudah mulai mengerucut ke 4 ditambah satu sosok misterius.

Dari pihak PDIP mengklaim jika penentuan Cawapres Ganjar Pranowo tidak bisa melalui dari sisi kuantitatif seperti elektabilitas saja. Ada faktor kualitatif seperti value atau kecocokan yang akan jadi pertimbangan.

“Banyak orang sibuk melihat faktor yang mendukung nominasi itu elektabilitas, artinya kuantitatif. Tapi kualitatif yang menyangkut nilai juga menjadi satu hal untuk pertimbangan dalam membuat keputusan,” terang Politisi PDIP, Andreas Pareira pada Podcast Konspirasi Prabu yang tayang di YouTube iNews.

Setidaknya untuk saat ini, sudah mengemuka 4 nama Bacawapres Ganjar Pranowo. Mulai dari Andika Perkasa, Mahfud MD, Erick Thohir hingga Sandiaga Uno.

“Seingat saya, Puan Maharani sampaikan pada tanggal 18 kemarin ada Erick Thohir, Andika Perkasa, Sandiaga Uno dan Prof. Mahfud MD,” kata Tama S. Langkun yang merupakan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM.