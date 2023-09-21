Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cawapres Ganjar Pranowo Tak Hanya Sekadar Ditentukan dari Elektabilitas

Coro Mountana , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |16:44 WIB
Cawapres Ganjar Pranowo Tak Hanya Sekadar Ditentukan dari Elektabilitas
Bacawapres Ganjar Pranowo tak hanya ditentukan lewat elektabilitas saja.
A
A
A


JAKARTA - Kontestasi Pilpres 2024 sudah sampai babak penentuan siapa yang akan menjadi Cawapres. Terutama isu yang sedang hangat saat ini mengenai siapa Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti.

Beberapa nama sudah sempat mengemuka menjadi Bacawapres Ganjar Pranowo. Dari 10 nama kini sudah mulai mengerucut ke 4 ditambah satu sosok misterius.

Dari pihak PDIP mengklaim jika penentuan Cawapres Ganjar Pranowo tidak bisa melalui dari sisi kuantitatif seperti elektabilitas saja. Ada faktor kualitatif seperti value atau kecocokan yang akan jadi pertimbangan.

“Banyak orang sibuk melihat faktor yang mendukung nominasi itu elektabilitas, artinya kuantitatif. Tapi kualitatif yang menyangkut nilai juga menjadi satu hal untuk pertimbangan dalam membuat keputusan,” terang Politisi PDIP, Andreas Pareira pada Podcast Konspirasi Prabu yang tayang di YouTube iNews.

Setidaknya untuk saat ini, sudah mengemuka 4 nama Bacawapres Ganjar Pranowo. Mulai dari Andika Perkasa, Mahfud MD, Erick Thohir hingga Sandiaga Uno.

Ganjar Pranowo

“Seingat saya, Puan Maharani sampaikan pada tanggal 18 kemarin ada Erick Thohir, Andika Perkasa, Sandiaga Uno dan Prof. Mahfud MD,” kata Tama S. Langkun yang merupakan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement