INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Paling Kuat di Simulasi Bacawapres Ganjar Pranowo

Coro Mountana , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |17:18 WIB
JAKARTA - Sosok Bacawapres Ganjar Pranowo perlahan-lahan sudah mulai mengerucut. Setidaknya sudah ada 4 nama Bacawapres Ganjar Pranowo yang mulai mengemuka di tengah masyarakat.

Yaitu Sandiaga Uno, Erick Thohir, Mahfud MD dan Andika Perkasa. Namun nama Ridwan Kamil juga ikut terseret dan menjadi sosok misterius dalam deretan Bacawapres Ganjar Pranowo.

Bicara soal Sandiaga Uno, ia disebut memiliki banyak kelebihan jika dipilih Ganjar Pranowo menjadi Cawapres-nya. Sandiaga Uno bisa menjadi variabel komplementer untuk Ganjar Pranowo jika dipilih jadi Cawapres.

Sandiaga Uno punya kekuatan di basis-basis yang Ganjar Pranowo belum optimal. Sandiaga Uno bisa memperkuat Ganjar Pranowo di daerah Sumatera dan Sulawesi.

Investasi elektoral yang didapat Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 bisa menambah kekuatan Ganjar Pranowo. Dengan kata lain, Sandiaga Uno bisa memecah suara Prabowo Subianto untuk Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo

“Bahasanya begini, Sandiaga Uno jangan-jangan, satu-satunya Cawapres yang punya kemampuan bilang saya bisa memecah suara Prabowo Subianto,” terang Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya di Podcast Konspirasi Prabu yang tayang di YouTube iNews.

Halaman:
1 2
      
