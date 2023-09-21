Anak Emas Jokowi hingga Partai Bola, Erick Thohir Disebut Berpotensi Jadi Bacawapres Ganjar Pranowo





JAKARTA - Nama Erick Thohir secara mengejutkan masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo. Dia disebut langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Puan Maharani.

Menariknya, nama Erick juga digadang-gadang jadi bacawapres Prabowo Subianto yang merupakan lawan politik Ganjar Pranowo. Sementara secara elektoral dan kualitas, Erick Thohir disebut memiliki kelebihan yang bikin partai-partai kepincut.

Di sisi lain, Erick dinilai juga memiliki sejarah kedekatan dengan Ganjar maupun PDI P. “Nama Erick Thohir dulu nama paling sering dilekatkan dengan Ganjar sebelum nama Emil, Andika Perkasa, dan Ridwan Kamil,” tutur Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia dikutip dari podcast Konspirasi Prabu di YouTube iNewsofficial, Kamis (21/9/2023).

Rupanya hal itu dikaitkan juga dengan status Erick Thohir yang kini menjabat menteri di kabinet Jokowi. Bahkan, Ketua PSSI itu dijuluki ‘Anak emas Jokowi.”

Belakangan, nama Erick juga semakin dicintai publik berkat kiprahnya memimpin PSSI. Karena dikatikan dengan politik, PSSI dan keterkaitannya dengan Erick juga dapat julukan baru sebagai ‘partai bola.’