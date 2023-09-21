Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anak Emas Jokowi hingga Partai Bola, Erick Thohir Disebut Berpotensi Jadi Bacawapres Ganjar Pranowo

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |17:30 WIB
Anak Emas Jokowi hingga Partai Bola, Erick Thohir Disebut Berpotensi Jadi Bacawapres Ganjar Pranowo
Erick Thohir berpotensi jadi Cawapres Ganjar Pranowo.
A
A
A


JAKARTA - Nama Erick Thohir secara mengejutkan masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo. Dia disebut langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Puan Maharani.

Menariknya, nama Erick juga digadang-gadang jadi bacawapres Prabowo Subianto yang merupakan lawan politik Ganjar Pranowo. Sementara secara elektoral dan kualitas, Erick Thohir disebut memiliki kelebihan yang bikin partai-partai kepincut.

Erick Thohir

Di sisi lain, Erick dinilai juga memiliki sejarah kedekatan dengan Ganjar maupun PDI P. “Nama Erick Thohir dulu nama paling sering dilekatkan dengan Ganjar sebelum nama Emil, Andika Perkasa, dan Ridwan Kamil,” tutur Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia dikutip dari podcast Konspirasi Prabu di YouTube iNewsofficial, Kamis (21/9/2023).

Rupanya hal itu dikaitkan juga dengan status Erick Thohir yang kini menjabat menteri di kabinet Jokowi. Bahkan, Ketua PSSI itu dijuluki ‘Anak emas Jokowi.”

Belakangan, nama Erick juga semakin dicintai publik berkat kiprahnya memimpin PSSI. Karena dikatikan dengan politik, PSSI dan keterkaitannya dengan Erick juga dapat julukan baru sebagai ‘partai bola.’

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement