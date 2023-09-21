Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apresiasi Kerja Relawan, Ganjar Pranowo: Ketika Survei Naik karena Kerja Militan Mereka

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |19:46 WIB
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

 

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengapresiasi kerja relawannya. Ia merasa bangga atas kinerja relawan yang dinilainya luar biasa.

Apresiasi diberikan setelah Ganjar mengunjungi dua markas relawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023) sore.

Kedua markas itu ialah Graha Pena 98 dan Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR), di Jalan HOS Cokroaminoto Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar menjelaskan, kunjungan itu merupakan janji dirinya.

"Kami semua senang kerja mereka luar biasa saya betul-betul merasa bangga begitu hebatnya membuat sistem itu, bagaimana kerja yang sungguh-sungguh mereka bertemu dengan masyarakat dengan niat yang sangat baik," ucap Ganjar.

Ganjar pun merasa, elektabilitasnya di sejumlah survei naik tak lepas dari kerja para relawan. Ia pun mengucapkan rasa terima kasih yang besar kepada para relawan.

"Dan tentu saja pasti ketika survei saya naik karena kerja militan mereka, yang waduh saya sampai tidak bisa memberikan statment penghormatan yang bisa saya berikan satu-satunya karena dedikasinya top," tandas Ganjar.

Halaman:
1 2
      
