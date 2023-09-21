Advertisement
Sosok Ganjar Pranowo di Mata Relawan: Terbukti Bela, Perhatikan dan Peduli Rakyat Kecil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |19:55 WIB
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dinilai memperhatikan dan peduli terhadap rakyat kecil. Setidaknya, penilaian itu dirasakan oleh Zarkasih Damanik, Ketua Umum Gaspol (Gabungan antarsesama pengemudi online offline).

Zamanik mengaku, dirinya terdorong menjadi pimpinan organisasi relawan Ganjar lantaran didasari sosok Ganjar Pranowo yang peduli terhadap rakyat kecil, salah satunya pengemudi.

"Jadi kami melihat, Pak Ganjar sudah terbukti dan susah peduli sama pengemudi di Jateng. Contohnya penutupan timbangan, kemudian waktu uji KIR itu dia lihat banyak pungli. Itu sudah habis," tutur Zamanik saat ditemui di Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR), Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023).

"Jadi dia sudah terbukti dia membela, memperhatikan dan peduli terhadap pengemudi dan rakyat kecil," tambahnya.

