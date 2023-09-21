Panglima TNI dan Kabakamla Sinergi untuk Kuatkan Keamanan Sektor Maritim Indonesia

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, menerima kunjungan kerja Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Kabakamla RI) Laksdya TNI Irvansyah, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (21/9/2023).

Pertemuan Panglima TNI dan Kepala Bakamla RI membicarakan penguatan kerja sama dan komitmen bersama demi keamanan maritim Indonesia dan untuk lebih meningkatkan sinergitas Bakamla dengan TNI.

Pembentukan Bakamla RI merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 tentang Bakamla, di mana pertemuan ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden tentang Coast Guard Indonesia.

Dengan adanya pertemuan ini diharapkan adanya peningkatan sinergitas Bakamla dengan TNI dalam pelaksanaan penanganan berbagai tindak pidana di laut serta akan semakin meningkatnya level keamanan dan keselamatan di laut.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI didampingi Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Sonny Aprianto, S.E., M.M., Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono, CHRMP dan Waasops Panglima TNI Marsma TNI Bonang Bayuaji G., S.E., M.M. Sedangkan Kabakamla RI didampingi Sekretaris Utama Bakamla Laksda TNI Tatit E. Witjaksono, S.E., M.Tr. (Han), Deputi Operasi dan Latihan Laksda TNI Bambang Irawan, S.E., M.Tr. Opsla, dan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Laksda TNI Dr. Samuel H. Kowaas, M.Sc., CSBA.

