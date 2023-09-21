Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI dan Kabakamla Sinergi untuk Kuatkan Keamanan Sektor Maritim Indonesia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |20:51 WIB
Panglima TNI dan Kabakamla Sinergi untuk Kuatkan Keamanan Sektor Maritim Indonesia
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Bakamla (Foto: Bakamla)
A
A
A

 

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, menerima kunjungan kerja Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Kabakamla RI) Laksdya TNI Irvansyah, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (21/9/2023).

Pertemuan Panglima TNI dan Kepala Bakamla RI membicarakan penguatan kerja sama dan komitmen bersama demi keamanan maritim Indonesia dan untuk lebih meningkatkan sinergitas Bakamla dengan TNI.

Pembentukan Bakamla RI merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 tentang Bakamla, di mana pertemuan ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden tentang Coast Guard Indonesia.

Dengan adanya pertemuan ini diharapkan adanya peningkatan sinergitas Bakamla dengan TNI dalam pelaksanaan penanganan berbagai tindak pidana di laut serta akan semakin meningkatnya level keamanan dan keselamatan di laut.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI didampingi Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Sonny Aprianto, S.E., M.M., Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono, CHRMP dan Waasops Panglima TNI Marsma TNI Bonang Bayuaji G., S.E., M.M. Sedangkan Kabakamla RI didampingi Sekretaris Utama Bakamla Laksda TNI Tatit E. Witjaksono, S.E., M.Tr. (Han), Deputi Operasi dan Latihan Laksda TNI Bambang Irawan, S.E., M.Tr. Opsla, dan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Laksda TNI Dr. Samuel H. Kowaas, M.Sc., CSBA.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193669//viral-PCMf_large.jpg
Heboh! 3 Anggota TNI Hadir di Sidang Nadiem Makarim, Hakim: Ini Tentara dari Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193343//pratu_farkhan_sauqi-wUOm_large.jpg
Kronologi Pratu Farkhan Sauqi Tewas Diduga Dianiaya Senior di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193341//keluarga_pratu_farkhan_sauqi-48RT_large.jpg
Pratu Farkhan Sauqi Tewas Diduga Dianiaya Senior, TNI AD Investigasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193028//prabowo-5ApO_large.jpg
Koreksi Kepala BNPB soal Uang Lelah Prajurit TNI, Prabowo: Tentara Nggak Boleh Lelah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192940//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-aNXs_large.jpg
Malam Tahun Baru 2026, Panglima TNI Gelar Doa Bersama Lintas Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192897//apel_prajurit_tni_di_monas-T7Fe_large.jpg
Ribuan Prajurit TNI Disiagakan Amankan Malam Tahun Baru di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement