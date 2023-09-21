Advertisement
DPR Imbau Pemerintah Siapkan Solusi Jangka Panjang Tangani Polusi Udara di Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |21:38 WIB
DPR Imbau Pemerintah Siapkan Solusi Jangka Panjang Tangani Polusi Udara di Jakarta
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah diharapkan mendengar masukan dari DPR RI tentang penanganan polusi udara. Lembaga legislatif tersebut meminta Pemerintah agar tidak sporadis dalam mengambil kebijakan yang diterapkan dengan mengedepankan solusi jangka pendek.

Kebijakan Pemprov DKI yang dinilai sporadis dalam menangani polusi udara disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Salah satunya terkait kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan oleh Pemprov DKI sebagai upaya mengatasi buruknya kualitas udara di Jakara.

Charles pun meminta agar Pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan polusi udara dalam jangka pendek saja, namun perlu membuat rencana jangka panjang guna melindungi masyarakat dari tercemarnya udara di Jakarta.

"Tanda bahaya ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara sporadis seperti aturan WFH dan imbauan penanaman pohon saja. Namun harus dengan cara komprehensif dan berkelanjutan, yakni lewat sebuah roadmap yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan untuk turut bersama-sama secara masif menurunkan polutan," kata Charles, Kamis (21/9/2023).

DKI Jakarta saat ini menjadi salah satu kota besar dengan polusi udara terburuk di Indonesia. Bahkan IQAir menyarankan warga Jakarta untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan karena kandungan polusi ibu kota sangat mengkhawatirkan.

Pemprov DKI telah menerapkan kebijakan WFH untuk merespons tingkat polusi udara yang tinggi. Selain itu ada juga kebijakan tilang uji emisi bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lolos. Lalu ada pula kebijakan memperluas ganjil genap dan memasifkan penggunaan transportasi publik.

Pemprov DKI juga melakukan sejumlah kebijakan untuk menekan polusi udara dengan melakukan penyemprotan air di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Namun begitu, Charles menilai seharusnya Pemerintah pusat ikut memantau perkembangan kebijakan Pemprov DKI dalam menekan polusi udara.

"Presiden jangan terlihat pasrah dalam menghadapi masalah polusi udara ini,” tegas Legislator dari Dapil DKI Jakarta III tersebut.

      
