GMKI: Pemindahan IKN Bentuk Pemerataan Pembangunan

JAKARTA - Pjs Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) GMKI Epafras Tuidano, mendukung pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Pihaknya berkomitmen menjadi garda terdepan mengawal seluruh proses pelaksanaan pembangunan IKN.

“Kami Pengurus Pusat GMKI sangat mendukung pemindahan dan akselerasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur,” ujar Epafras Tuidano, Kamis (21/9/2023).

Dia berharap, di tengah proses percepatan pembangunan IKN ini, pemerintah harus tetap memperhatikan aspek lingkungan serta keterlibatan warga lokal.

“Tidak kalah penting kami juga berharap agar keterlibatan warga lokal dalam proses pembangunan IKN dapat menjadi perhatian Pemerintah,” ungkap Epafras.

BACA JUGA: Jokowi Ungkap Pembangunan Jalan Tol Balikpapan ke IKN Selesai pada Juli 2024

Epafras juga meminta agar seluruh proses pembangunan ini tetap memperhatikan keterlibatan generasi muda terkhususnya para pemuda dari Kalimantan dapat dilibatkan sehingga IKN menjadi ibu kota masa depan para pemuda Indonesia.

Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara, kata dia merupakan wujud pemerataan pembangunan untuk menghadapi tantangan masa depan Indonesia yang sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045.