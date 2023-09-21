Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa 4,4 Magnitudo Guncang Enggano Bengkulu

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |23:44 WIB
Gempa 4,4 Magnitudo Guncang Enggano Bengkulu
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa sebesar 4,4 Magnitudo di Enggano, Bengkulu pada Kamis (21/9/2023) pukul 21.03 WIB.

Gempa berkekuatan 4,4 Magnitudo tersebut terjadi di kedalam 164 km Barat daya Enggano, Bengkulu, dengan kedalaman 10 km.

"164 km BaratDaya ENGGANO-BENGKULU, Kedalaman 10 km," tulis keterangan BMKG.

Gempa tersebut terjadi di kedalaman 10 km. Serta, berlokasi 6.31 Lintang Selatan hingga 101.15 Bujur Timur.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," imbuhnya.

Adapun belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut, Termasuk kerusakan maupun korban jiwa.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Bumi
