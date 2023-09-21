Kepsek SMAN di Tangsel Terjaring Razia Rokok, Sempat Panik Ajak Damai Petugas

TANGERANG SELATAN - Razia penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus berlanjut, Rabu (20/09/23). Bahkan kini salah satu yang terjaring adalah Kepala SMAN favorit.

Sejumlah petugas Satpol PP mendatangi SMAN favorit itu siang tadi. Semula seorang pria yang diduga pegawai sekolah tepergok merokok di dalam pos depan. Petugas langsung mendata dan menyita identitas KTP miliknya.

Selanjutnya, para personil terus mengecek masuk ke sejumlah ruangan guru hingga bagian dapur sekolah. Di sana, rupanya Kepala Sekolah tengah asyik merokok di dalam ruangan. Dia pun terlihat panik, lalu mengajak pimpinan petugas berbincang tertutup di ruangan lain.

Pimpinan operasi Satpol PP, Suherman, mengatakan, dalam perbincangan itu kepala sekolah meminta agar tak menyita KTP nya untuk menjalani persidangan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di PN Kota Tangerang. Namun lobi-lobi tersebut tetap ditolak.

"Oh nggak bisa pak, kalau masalah ini saya nggak bisa," kata Herman usai razia.

"Terus gimana caranya pak, saya besok banyak acara?," imbuh Herman, menirukan permintaan sang kepala sekolah kepadanya.

Ajakan 'damai' itu ditolak. Petugas tetap memintanya dan seluruh pegawai lain yang terjaring razia untuk menjalani persidangan pada Kamis 21 September 2023 di PN Tangerang.