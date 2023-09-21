Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bentrok Antar Ormas di Bekasi Pecah, Pemicunya Gara-Gara Mobil Kredit

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |03:30 WIB
Bentrok Antar Ormas di Bekasi Pecah, Pemicunya Gara-Gara Mobil Kredit
A
A
A

BEKASI - Bentrok antar ormas pecah di Jalan Raya Letjen R. Suprapto, Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Rabu (20/9/2023) sore. Bentrokan itu terjadi dipicu lantaran penarikan unit mobil.

"Pemicunya kesalahan pahaman pihak leasing dengan pemegang unit kendaraan yang merupakan anggota ormas," ujar Kapolres Metro Bekasi Kombespol Twedi Aditya Bennyahdi, Rabu (20/9/2023).

Twedi mengungkapkan, sebelum terjadinya keributan, keduanya sudah melakukan mediasi di Polsek Setu, akan tetapi dari pemegang unit mobil yang merupakan ormas tersebut tidak bersedia untuk ditarik leasing.

"Jadi pemegang kendaraan ini memanggil temanya ormas. Dan ternyata dari salah satu pihak leasing ini merupakan temen dari salah satu ormas juga di Bekasi kota dan memanggil temannya tersebut. Setelah itu di luar area Polsek terjadilah keributan," ungkapnya.

Petugas polisi gabungan yang datang ke lokasi langsung membubarkan bentrokan tersebut, dan bersiaga di lokasi agar tidak terjadi lagi bentrok susulan.

"Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan itu, tapi kami sudah mengimbau kepada keduabelah pihak untuk membubarkan diri semuanya harus bubar," tegas Twedi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Bekasi Bentrok Ormas
