Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasca Bentrok di Bekasi, Polisi Panggil Dua Ketua Ormas untuk Mediasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |05:53 WIB
Pasca Bentrok di Bekasi, Polisi Panggil Dua Ketua Ormas untuk Mediasi
Kapolres Bekasi Kombes Twedi Aditya Bennyahdi (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Pasca bentrokan antar-ormas di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, polisi akan panggil ketua dua ormas tersebut. Pemanggilan itu dilakukan untuk mediasi dan penanganan secara hukum.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi mengatakan, saat bentrokan itu terjadi pihaknya sudah memanggil ketua dari kedua ormas tersebut.

"Kami sudah memanggil ketua ketua dari kedua ormas di Bekasi supaya semuanya menahan diri sampai proses yang ada dari kepolisian, kita mediasi maupun melakukan penanganan secara hukum," kata Twedi, Kamis (21/9/2023) dini hari.

Twedi juga akan perintahkan anggota Polres Metro Bekasi dan Polsek Setu untuk melakukan patroli di perbatasan wilayah Setu Kabupaten Bekasi dan Bekasi kota guna memastikan tidak ada bentrok susulan.

"Kami melakukan patroli ke perbatasan Bekasi Kota, dan pasar setu untuk memastikan disitu juga sudah tidak ada massa," imbuhnya.

Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat di Kabupaten Bekasi tidak termakan isu informasi yang bukan dari sumbernya. Hal guna menjaga kenyamanan masyarakat.

"Jadi jangan terpancing isu maupun berita berita dari media sosial yang saat ini sudah beredar. Sama-sama kita menjaga kondusivitas di wilayah kabupaten Bekasi ataupun di Bekasi kota," ujar Twedi.

Sebelumnya, bentrok antar ormas pecah di Jalan Raya Letjen R. Suprapto, Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Rabu 20 September 2023 sore. Bentrokan itu terjadi dipicu lantaran penarikan unit mobil.

"Pemicunya kesalahan pahaman pihak leasing dengan pemegang unit kendaraan yang merupakan anggota ormas," ujar Kapolres Metro Bekasi Kombespol Twedi Aditya Bennyahdi, Rabu 20 September 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bentrok Ormas Bekasi Bentrok
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038182/kelompok-hercules-terlibat-bentrokan-di-jakbar-2-orang-terluka-terkena-sajam-fYgKnvEydx.jpg
Kelompok Hercules Terlibat Bentrokan di Jakbar, 2 Orang Terluka Terkena Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037633/viral-warga-cegat-rombongan-pendekar-psht-di-jakbar-nyaris-bentrok-gegara-geber-knalpot-srFZkujn6G.jpg
Viral! Warga Cegat Rombongan Pendekar PSHT di Jakbar, Nyaris Bentrok Gegara Geber Knalpot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/338/3025957/dilarang-beribadah-dua-kelompok-jemaat-gereja-bentrok-di-cawang-L6cHN93Bxi.jpg
Dilarang Beribadah, Dua Kelompok Jemaat Gereja Bentrok di Cawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/338/3023179/bentrok-dua-ormas-di-tb-simatupang-satu-orang-kena-7-luka-tusuk-jPs0ftszUJ.jpg
Bentrok Dua Ormas di TB Simatupang, Satu Orang Kena 7 Luka Tusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/338/3013742/suporter-bola-bentrok-di-puncak-bogor-1-orang-terluka-B3fREtHoDc.jpg
Suporter Bola Bentrok di Puncak Bogor, 1 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/525/3012489/ricuh-karnaval-di-kadudampit-sukabumi-2-kelompok-pemuda-saling-serang-gegara-knalpot-brong-udrdcfHPac.jpg
Ricuh Karnaval di Kadudampit Sukabumi, 2 Kelompok Pemuda Saling Serang Gegara Knalpot Brong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement