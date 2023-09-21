Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Awal Mula Detik-Detik Mencekam Bentrok Ormas di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |06:13 WIB
Kronologi Awal Mula Detik-Detik Mencekam Bentrok Ormas di Bekasi
Polisi menangkap puluhan anggota ormas yang terlibat bentrok di Bekasi (Foto: Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Jajaran Polres Metro Bekasi Kota menangkap puluhan orang atas buntut dugaan bentrok antar organisasi masyarakat (ormas). Puluhan orang itu ditangkap di kawasan Jalan Raya Setu-Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Puluhan orang itu langsung diangkut ke Markas Polres Metro Bekasi Kota Rabu 20 September 2023 malam. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Dani Hamdani yang ditemukan di lokasi penangkapan enggan berkomentar terkait hal ini.

Sementara berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Bennyahdi, kejadian ini berawal dari bentrokan di kawasan Polsek Setu di Kabupaten Bekasi. Twedi mengatakan bahwa bermasalahan ini diduga berawal dari kesalahpahaman pihak leasing.

“Awal tadi ada kesalahan pahaman awalnya antara pihak leasing dengan pemegang unit kendaraan,” kata Twedi di lokasi penangkapan, Rabu.

Twedi menambahkan, pemegang unit yang menunggak cicilan kemudian meminta dua ormas untuk menyelesaikan masalah. Sementara, pihak leasing belakangan juga melibatkan salah satu rekan yang juga tergabung dalam ormas lainnya.

“Itu awalnya itu ya kemudian pemegang unit kendaraan ini memanggil dari ormas, kemudian ternyata satu dari pihak leasing ini merupakan teman atau teman atau anggota teman ya salah satu dari ormas (lainnya),” ungkapnya.

Topik Artikel :
Bekasi Bentrok Ormas Bentrok
