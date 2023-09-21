Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawasan Prostitusi Gang Royal Bakal Disulap Jadi Ruang Terbuka Hijau

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |08:27 WIB
Kawasan Prostitusi Gang Royal Bakal Disulap Jadi Ruang Terbuka Hijau
Penertiban prostitusi Gang Royal (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Satpol PP Provinsi DKI Jakarta bersama stakeholder terkait melaksanakan giat gabungan, untuk menertibkan 150 bangunan liar yang terindikasi menjadi tempat prostitusi di rel kereta Kelurahan Kawasan Gang Royal, Rawa Bebek Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu 20 September 2023.

Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin mengatakan, bangunan liar tersebut ditertibkan karena berdiri di atas lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

"Hari ini kurang lebih ada 3.000 Meter yang lahannya kita tertibkan. Karena tempat ini juga menjadi tempat yang masuk kategori kriminalitasnya tinggi, ada kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang mengarah pada asusila dan sebagainya," ujar Arifin.

Arifin menegaskan, akan bersinergi dengan PT KAI untuk mengembalikan lahan tersebut sesuai dengan fungsinya. "Ya kita akan bersinergi dengan PT KAI ya. Kalau memang fungsinya sebagai RTH, ya kita akan kembalikan fungsinya dan akan kita tanami pohon," sambung Arifin.

Oleh karena itu ia menyatakan, setelah selesainya penertiban petugas akan melakukan penjagaan agar tidak ada lagi bangunan liar di kawasan tersebut. "Pasca penertiban selesai ini akan tetap kita jaga, kita tidak akan membiarkan kembali adanya bangunan liar," tambah Arifin.

Sementara itu warga Penjaringan, Abdul Rohim menyambut baik penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. "Setuju (dilakukan penertiban), karena saya melihat segala macam pasti risih," ujar Abdul.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/338/3005153/warga-ciomas-gerebek-kontrakan-diduga-tempat-praktik-prostitusi-y6yAaAEJNe.jpg
Warga Ciomas Gerebek Kontrakan Diduga Tempat Praktik Prostitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/338/3003637/rth-tubagus-angke-jadi-tempat-pelacuran-kondom-dan-tisu-bekas-berserakan-V4UMeLiEvf.jpg
RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Pelacuran, Kondom dan Tisu Bekas Berserakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/340/2987149/jalankan-bisnis-esek-esek-ibu-rumah-tangga-ditangkap-polisi-M44Wo7ttmZ.jpg
Jalankan Bisnis Esek-Esek, Ibu Rumah Tangga Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/525/2978417/polisi-bongkar-prostitusi-berkedok-panti-pijat-di-sukabumi-tarif-rp1-3-juta-sekali-kencan-E8PAT9mNFp.jpg
Polisi Bongkar Prostitusi Berkedok Panti Pijat di Sukabumi, Tarif Rp1,3 Juta Sekali Kencan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/338/2911628/puluhan-kafe-remang-remang-di-cilincing-bakal-diratakan-pz5iIfcyVD.jpg
Puluhan Kafe Remang-Remang di Cilincing Bakal Diratakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/340/2898806/murka-puluhan-emak-emak-di-karawang-nekat-geruduk-tempat-prostitusi-ENJXh3u1jE.jpg
Murka! Puluhan Emak-Emak di Karawang Nekat Geruduk Tempat Prostitusi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement