HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ledakan di RS Eka Hospital, Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa

Hambali , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |13:27 WIB
Ledakan terjadi di RS Eka Hospital. (Foto: Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Pihak kepolisian memastikan bahwa ledakan yang terjadi di salah satu ruangan Rumah Sakit Eka Hospital tak menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Peristiwa itu terjadi Kamis (21/09/23) pagi.

"Akibat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa hanya kerugian materi," ucap Kasubsipenmas Polres Tangsel, Ipda Bayu.

 BACA JUGA:

Personel tim gegana sendiri telah meninggalkan lokasi kejadian. Namun demikian, akses masuk IGD ditutup sementara dan dipindahkan melalui bagian samping rumah sakit.

Suara ledakan itu dipicu dari terbakarnya salah satu bagian di ruang pemeriksaan radiologi RS Eka Hospital BSD sekira pukul 05.00 WIB. Mengatahui kejadian tersebut, piket Reskrim Polres Tangsel beserta unit identifikasi dan Polsek Serpong langsung mendatangi lokasi.

 BACA JUGA:

"Terkait ruangan radiologi yang terbakar tim olah TKP menghubungi gegana, Puslabfor dan tim KBR dalam olah TKP," jelas Bayu.

(Qur'anul Hidayat)

      
