HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Hendak Tawuran, 10 Remaja Bersajam Ditangkap di Pancoran Mas Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |13:27 WIB
Diduga Hendak Tawuran, 10 Remaja Bersajam Ditangkap di Pancoran Mas Depok
Polisi menangkap remaja diduga hendak tawuran di Pancoran Mas, Depok (Foto: IG @dreamteam_restrodepok)
A
A
A

DEPOK - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok mengamankan 10 remaja diduga hendak tawuran di Cagar Alam, Pancoran Mas, Kota Depok pada Kamis (21/9/2023) dini hari. Adapun 10 remaja tersebut sementara diamankan di Polsek Pancoran Mas.

Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi menyebut remaja hendak tawuran dengan mencari lawan melalui media sosial (medsos) Instagram. Namun, berhasil digagalkan oleh Tim Perintis Presisi.

"Betul (sekelompok remaja diamankan hendak tawuran di Cagar Alam). Akun Instagramnya dipantau Tim Presisi Polres akan janjian tawuran melalui (medsos Instagram) jelang pagi. Disisir TPP di daerah Swadaya Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, mereka masih nongkrong dan diamankan," kata Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi saat dikonfirmasi, Kamis (21/9/2023).

"10 remaja. Lawannya lagi nyari via live Instagramnya," imbuhnya.

Tri mengatakan, sekelompok remaja berhasil dideteksi Tim Perintis sebelum melancarkan aksi tawuran. "Sebelum terjadi sudah terdeteksi Tim 3 P," ucapnya.

Lebih lanjut, Tri menyebut sejumlah senjata tajam yang diduga hendak digunakan untuk tawuran tersebut. "Beberapa plat besi berbentuk pedang," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
