Tawuran di Johar Baru Jakpus, Dua Orang Kena Air Keras

JAKARTA - Dua orang warga RW 02 mengalami luka bakar pada bagian wajah dan punggungnya akibat tersiram air keras dalam peristiwa tawuran yang terjadi di Jalan Kramat Jaya Baru RT 13 RW 01, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023) malam.

"Iya benar ada dua warga kami yang mengalami luka bakar akibat siraman air keras," ucap ketua RT 01 RW 02, Sudaman saat ditemui di lokasi, Kamis (21/9/2023).

Sudaman menjelaskan, selain terdapat warga yang menjadi korban, ada juga satu rumah warga juga nyaris terbakar akibat petasan yang ditembakkan ke arah rumah. Selain itu kerusakan juga terlihat pada taman, bendera terbakar akibat air keras dan pagar taman rusak.

"Kami minta polisi segera menangkap para pelaku yang terlibat tawuran. Warga di sini sudah resah karena tawuran sudah terjadi beberapa hari," kata Sudaman.

Di sisi lain, Leni (34) warga RT 02 RW 02 yang rumahnya nyaris terbakar akibat terkena petasan para pelaku tawuran mengatakan, jika saat itu dirinya masih beruntung api tidak cepat membesar karena berhasil dipadamkan warga.

"Itu remaja yang nyerang kampung kami bawa sajam, bom molotov, air keras dan petasan," ujar Leni.