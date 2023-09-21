Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tersangka Pencabulan Anak Tewas Dikeroyok Tahanan, Kemaluan Korban Sempat Disundut Rokok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |14:27 WIB
Tersangka Pencabulan Anak Tewas Dikeroyok Tahanan, Kemaluan Korban Sempat Disundut Rokok
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok menggelar rekonstruksi tewasnya AR (51) tahanan kasus pencabulan terhadap anak kandung pada Kamis (21/9/2023). AR tewas dikeroyok sesama tahanan di Rutan Polres Depok pada 10 Juli 2023.

Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Depok, Iptu Sutaryo mengungkap ada fakta baru yakni korban AR sempat disundut dengan rokok pada bagian kemaluan. Selain itu, ada pengembangan bahwa korban sempat ke kamar mandi tetapi tidak ada pakaian basah.

"Ada penyundutan rokok ke alat kemaluan korban, itu saja. Lalu, ada pengembangan, pihak korban ke kamar mandi lalu setelah ke kamar mandi, tidak ada pakaian basah. Namun, di situ diganti dengan dia pakai celana kolor," ujar Sutaryo kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Kamis (21/9/2023).

Sutaryo menambahkan bahwa korban disundut oleh dua tahanan lainnya menggunakan korek dan puntung rokok.

"Dua orang, satu pakai korek, satu pakai rokok," ucapnya.

Sutaryo juga menyebut bahwa terjadi permintaan sejumlah uang diduga untuk sumbangan kepada korban AR. Sedangkan motif delapan tersangka tersulut emosi saat mendengar kasus yang dilakukan korban AR.

"Yang memulai awalnya dari salah satu tersangka yang menanyakan masalah terkait kasus yang dia (korban) lakukan, namun tahanan terjadi emosi kemudian ada juga permintaan sejumlah uang kepada korban," ucap Sutaryo.

Halaman:
1 2
      
