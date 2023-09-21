Ledakan di RS Eka Hospital BSD, Ini Kepanikan saat Pasien Dievakuasi

TANGSEL - Ledakan yang terdengar dari salah satu ruangan di Rumah Sakit Eka Hospital BSD, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (21/09/23), memicu kepanikan pasien. Sebagian mereka bahkan harus dievakuasi ke luar gedung.

Video ekslusif yang diterima dari salah satu pasien menggambarkan kepanikan, di mana para pasien berderet dibawa keluar dari ruangan IGD. Para perawat membawa mereka dengan kursi roda, bahkan ada pula pasien yang masih di atas ranjang rumah sakit.

Di antara pasien yang dievakuasi ke luar gedung, terdapat beberapa pasien anak. Para anggota keluarga pasien dan petugas sekuriti terlihat berlari kecil di halaman rumah sakit.

"Saya lagi dirawat di IGD, tiba-tiba ada kejadian itu. Terus kita semua dibawa ke luar, saya dibawa pakai kursi roda," terang pasien berinisial SH (41) kepada MNC Portal.

Menurut dia, para pasien diungsikan ke luar gedung untuk beberapa saat. Selanjutnya mereka dibawa kembali masuk, namun ditempatkan di ruangan berbeda karena ruang semula di IGD belum bisa ditempati.

"Awalnya panik juga ya, tapi setelah aman kita semua dipindah lagi ke dalam. Sekarang dipindah ke ruangan lain," jelasnya.

