Tangsel Diguyur Hujan Deras, Warga : Alhamdulillah, Tadi Siang Panas Banget

TANGSEL - Wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diguyur hujan deras, Kamis (21/09/23) sore. Kondisi ini menjadi peredam dari teriknya cuaca sejak siang tadi.

Hujan deras turun sekira pukul 17.30 WIB. Beberapa wilayah yang dilanda hujan di antaranya Kecamatan Setu, Pamulang hingga Ciputat. Hujan yang turun petang ini terlihat cukup deras.

"Alhamdulillah, tadi siang panas banget," ungkap Hidayat (31) pemilik warung Sembako di Jalan Siliwangi, Pamulang.

Hujan di Tangsel memang bukan baru kali ini saja, beberapa hari kemarin hujan sempat turun namun dengan intensitas ringan dan singkat. Berbeda dengan petang ini di mana curah hujan cukup deras dan berlangsung lebih lama.