Perkuat Kolaborasi, Rakernas Pengelolaan Keuangan Daerah Digelar di Tangsel

TANGSEL - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyambut seluruh delegasi gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengelolaan Keuangan Daerah 2023 yang digelar di Swiss-Belhotel, Serpong, Rabu 20 September 2023.

"Selamat datang di Tangerang Selatan kepada seluruh delegasi, Sekretaris Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala BKAD, Kepala Inspektur Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota," kata Benyamin.

Menurutnya, menjadi suatu kebanggaan Tangsel dipilih menjadi tuan rumah Rakernas pengelolaan keuangan daerah 2023. "Rakernas ini mengundang 131 daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 57 pemerintah kabupaten, dan 36 pemerintah kota," ujarnya.

Hal ini kata dia, menjadi momentum untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi antar daerah. Sehingga terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan profesional.

"Karena kegiatan ini memiliki dampak yang sangat bermanfaat. Di antaranya pemerintah daerah dapat memahami arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2024," tambahnya.

Dari mulai perencanaan, pelaksanaan penatausahaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. "Selain itu, tentunya dapat menggerakkan roda perekonomian dan jasa. Serta mendongkrak pendapatan asli daerah Kota Tangerang Selatan," ujar Benyamin.

(Arief Setyadi )