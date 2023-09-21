Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Walkot Tangsel dan Kemendagri Buka Rakernas Pengelolaan Keuangan Daerah 2023

Hambali , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |20:16 WIB
Walkot Tangsel dan Kemendagri Buka Rakernas Pengelolaan Keuangan Daerah 2023
Rakernas Pengelolaan Keuangan Daerah 2023 (Foto: MPI)
TANGSEL - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 secara resmi dibuka oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Agus Fatoni, didampingi Wali Kota Benyamin Davnie, yang digelar di Swiss-Belhotel, Serpong, Kamis (21/09/23).

Dalam kesempatan itu, Benyamin memaparkan bahwa berbagai program unggulan dari pemerintah Kota Tangsel, mulai dari sisi capaian hingga terobosan maupun inovasi bentuk pelayanan ke masyarakat.

"Sebagai kota baru, Tangsel memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang tertinggi se-Banten. Lalu, di tahun 2022 penurunan angka stunting yang luar biasa dari sebelumnya 19,9 persen menjadi 9 persen," ujarnya.

Tak berhenti di situ, raihan kota layak anak, penurunan angka pengangguran hingga penurunan angka kemiskinan di Tangerang Selatan, disampaikan secara jelas dan mendapatkan apresiasi dari para peserta.

"Tangsel juga meraih WTP sebanyak 11 kali, lalu tingkat pendapatan asli daerah kita juga meningkat," tambahnya.

Di mana target tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel sebesar RP1,9 triliun. Sedangkan tahun lalu ada di angka Rp1,7 triliun.

"Jadi kalo total pendapatan Tangerang Selatan, baik itu dari PAD dan dana perimbangan untuk tahun 2023 ini sebesar 3,7 triliun rupiah," paparnya.

Halaman:
1 2
      
