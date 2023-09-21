Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Kantongi Nama Pelaku Tawuran di Johar Baru

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |20:21 WIB
Polisi Kantongi Nama Pelaku Tawuran di Johar Baru
Illustrasi (foto: Okezone)
JAKARTA - Polsek Johar Baru Jakarta Pusat telah mengantongi identitas pelaku tawuran yang kerap terjadi di Jalan Kramat Jaya RW 01, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu 20 September 2023 malam.

Saat ini, polisi telah memburu para pelaku tawuran tersebut yang sudah sangat meresahkan warga sekitar.

“Ada satu (nama) yang sudah dipastikan. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa diamankan. Nanti yang lain akan ada pengembangannya,” kata Kapolsek Johar Baru, Kompol Ubaidillah saat dihubungi, Kamis (21/9/2023).

Sejauh ini, Jalan Kramat Jaya, selalu dijadikan tempat tawuran oleh sejumlah remaja usia tanggung. Mereka tawuran di sebuah tanah kosong. Namun, saat didatangi polisi ke TKP para pelaku langsung membubarkan diri.

“Setelah kami ke tempat kejadian perkara (TKP), langsung bubar. Kami sedang koordinasi sama Binmas RT dan RW setempat untuk cari pelaku yang membawa sajam,” ucap Ubaidillah.

Menyadari maraknya kasus tawuran di Johar Baru, Ubaidillah sudah melakukan sejumlah langkah kongkret dalam mengurangi tawuran yang terjadi di wilayah hukumnya. Di antaranya, mengumpulkan para pengurus RT dan RW, juga warga di kawasan Johar Baru terkait permasalahan ini. Tetapi, tawuran masih terus terjadi.

