Korban Terjerat Pinjol hingga Bunuh Diri Ternyata di Baturaja Sumsel

JAKARTA - Polda Metro Jaya menelusuri sebuah postingan tentang sosok K, korban pinjaman online (pinjol) yang bunuh diri akibat diteror debt collector. Hasilnya, K diketahui berdomisili di Baturaja, Sumatera Selatan.

Dikatakan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, postingan tersebut bersumber dari cerita sepupu K.

"Bahwa admin mendapatkan informasi dari teman sepupu dari korban yang meninggal bunuh diri dimaksud dan selanjutnya admin mengupload unggahan tersebut di akun twitter admin," katanya dalam keterangannya, Kamis (21/9/2023).

"Didapatkan informasi dari admin twitter bahwa korban yang meninggal bunuh diri tersebut berdomisili di Baturaja Provinsi Sumatera Selatan," imbuhnya.

Ade pun mengimbau keluarga K untuk melapor ke kantor kepolisian terdekar. Dia menyampaikan, kepolisian siap membantu mengusut kasus tersebut.

"Sudah disarankan kepada admin dimaksud untuk menyampaikan kepada keluarga korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi ke kantor polisi terdekat dalam rangka efektivitas dan efisiensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana yg terjadi nantinya, oleh pihak polisi," tuturnya.

"Polri menjamin akan profesional dan akuntable dalam ungkap kasus dimaksud, apabila dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut nantinya dalam penyelidikan ditemukan peristiwa pidananya," katanya.