Polsek Mampang Sinergi dengan Ormas Jaga Keamanan Jelang Pemilu 2024

JAKARTA - Polsek Mampang menggelar silaturahmi dengan para pimpinan dan perwakilan anggota Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Mampang, Jakarta Selatan.

Kapolsek Mampang Kompol David Kanitero mengungkapkan, dirinya mengajak para Ormas untuk bersinergi dengan Polri dalam menjaga kamtibmas wilayah Mampang, Jakarta Selatan.

"Ormas dilindungi oleh undang-undang sepanjang tidak melanggar peraturan atau hukum yang berlaku," kata David kepada awak media, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Menjelang tahapan Pemilu 2024, Kapolsek mengajak untuk para Ormas agar turut mendukung kelancaran tahapan, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan damai dan sejuk di wilayah Mampang Prapatan.