Si Jago Merah Lahap Rumah di Pulogadung Jaktim, 70 Personel Damkar Diterjunkan

JAKARTA - Si jago merah melahap sebuah rumah di Jalan Pemuda Raya, Kompleks Taman Berdikari Sentosa, Pulogadung, Jakarta Timur pada Kamis (21/9/2023) pukul 20.20 WIB.

Kasi Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan, pihaknya menerjunkan sebanyak 70 personil guna memadamkan kebakaran tersebut.

"Pengerahan unit 14 unit, Pengerahan Personil sebanyak 70 personil," ujar Gatot dalam keterangannya.

Gatot menambahkan, kebakaran tersebut diduga terjadi akibat korsleting listrik dengan kerugian kurang lebih, Rp500 juta.

"Di duga Konsleting Listrik

Kronologi, Rumah dalam kondisi kosong, pemilik sedang pergi warga mengetahui api sudah membesar dan langsung menghubungi pihak damkar," paparnya.

"Pemilik Bapak Rivaldi (20) dengan kerugian kurang lebih Rp 500 Juta dan jiwa terselamatkan : 1 KK, 4 Jiwa," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)