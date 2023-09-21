Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hutan Kota Ujung Menteng Jaktim Terbakar, Gara-Gara Warga Iseng Bakar Sampah

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |22:29 WIB
Hutan Kota Ujung Menteng Jaktim Terbakar, Gara-Gara Warga Iseng Bakar Sampah
JAKARTA - Si jago merah melahap kawasan Hutan Kota Ujung Menteng, Jalan Banjir Kanal Timur Kavling Sawah Indah RT 11/RW 02 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (21/9/2023) malam.

Kasi Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan, kebakaran tersebut terjadi dikarenakan adanya aktivitas bakar sampah.

"Sebab membakar sampah, Informasi dari security Rusun ujung menteng, ada orang yang membakar sampah di hutan kota, lalu di tinggal pergi saat dihampiri security dan api mulai membesar," ujar Gatot dalam keterangannya.

Akibat kejadian tersebut, kata Gatot, pihaknya menerjunkan 25 personil guna memadamkan api di tanah milik Pemerintah Daerah tersebut (Pemda) tersebut.

"Pengerahan unit sebanyak 5 unit, dengan Pengerahan Personil sebanyak 25 personil," ungkapnya.

Kendati demikian, kata Gatot, pihaknya belum mengetahui seberapa besar kerugian yang diakibatkan atas kejadian tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hutan Kota kebakaran
