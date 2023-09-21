Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiga Tahun Beroperasi, Polisi Tangkap Tiga Pelaku Produsen Miras Oplosan di Jakarta Barat

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |23:31 WIB
Tiga Tahun Beroperasi, Polisi Tangkap Tiga Pelaku Produsen Miras Oplosan di Jakarta Barat
A
A
A

JAKARTA - Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok membongkar produsen minuman keras oplosan yang berlokasi di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Dari pengungkapan ini Polisi mengamankan tiga pelaku.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Ferikson Tampubolon mengatakan, pengungkapan ini bermula dari penangkapan seorang kurir pengantar minuman keras di wilayah Sunter pada 15 Agustus 2023 silam.

"Yang ditangkap pertama yaitu N alias A 45 tahun, tidak bekerja, perannya sebagai kurir," kata Ferikson saat press rilis di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (21/9/2023).

Menurut Ferikson, dari penangkapan ini pihaknya mengembangkan kasus ini dan mendapati keterangan dari N bahwa miras siap edar yang dibawanya didapatkan dari tersangka KS (42).

KS merupakan bos dari pabrik rumahan minuman keras oplosan ini. Dirinya mencampurkan alkohol medis dengan bahan-bahan lainnya untuk dijadikan minuman keras dengan berbagai varian rasa.

Bahkan dengan kelihaian dalam mencampurkan minuman, KS juga nekat memalsukan sejumlah nama atau merek minuman ternama, seperti Red Label, Chivas Regal, Martel, dan lain sebagainya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jakarta Utara miras
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183900//gubernur_daerah_khusus_jakarta_pramono_anung-3GaB_large.jpg
Pramono Akui Warga Jakarta Utara Bayar Lebih Mahal untuk Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183757//pramono-bi14_large.jpg
Pramono Berkelakar: Kelebihan Jakarta Utara Banyak dan Apa Kekurangannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178791//bajir_rob-vSit_large.jpg
BPBD Minta Warga Waspada Banjir Rob Akhir Oktober di Pesisir Utara Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176118//mayat-QOlI_large.jpg
Geger, Mayat Wanita Ditemukan di Anak Kali Ciliwung Ancol Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/470/3169551//pagar_besi_cilincing-rL3J_large.jpg
KCN Klaim Proyek Pagar Beton Cilincing Sah Secara Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/338/3134724//viral-ktbo_large.jpg
Viral Tolak Pembukaan Helen's Night Mart, Warga Lenteng Agung: Jual Miras Dekat Tempat Ibadah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement