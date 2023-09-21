Tiga Tahun Beroperasi, Polisi Tangkap Tiga Pelaku Produsen Miras Oplosan di Jakarta Barat

JAKARTA - Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok membongkar produsen minuman keras oplosan yang berlokasi di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Dari pengungkapan ini Polisi mengamankan tiga pelaku.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Ferikson Tampubolon mengatakan, pengungkapan ini bermula dari penangkapan seorang kurir pengantar minuman keras di wilayah Sunter pada 15 Agustus 2023 silam.

"Yang ditangkap pertama yaitu N alias A 45 tahun, tidak bekerja, perannya sebagai kurir," kata Ferikson saat press rilis di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (21/9/2023).

Menurut Ferikson, dari penangkapan ini pihaknya mengembangkan kasus ini dan mendapati keterangan dari N bahwa miras siap edar yang dibawanya didapatkan dari tersangka KS (42).

KS merupakan bos dari pabrik rumahan minuman keras oplosan ini. Dirinya mencampurkan alkohol medis dengan bahan-bahan lainnya untuk dijadikan minuman keras dengan berbagai varian rasa.

Bahkan dengan kelihaian dalam mencampurkan minuman, KS juga nekat memalsukan sejumlah nama atau merek minuman ternama, seperti Red Label, Chivas Regal, Martel, dan lain sebagainya.