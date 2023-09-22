Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei: Nama Mahfud MD, RK hingga Erick Thohir Jadi Favorit Dampingi Ganjar di Pilpres 2024

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |00:39 WIB
Survei: Nama Mahfud MD, RK hingga Erick Thohir Jadi Favorit Dampingi Ganjar di Pilpres 2024
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Riset Senopati Syndicate merilis hasil survei yang diselenggarakan dari 7-16 September 2023 dengan jumlah 135.000 responden.

Nama-nama besar seperti Mahfud MD, Erick Thohir, hingga Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno menghiasi hasil survei tersebut. Setidaknya ada 10 nama yang mencuat.

"Mahfud MD mendapatkan perolehan suara paling tinggi yakni 37.857 atau 28 %. Kemudian Ridwan Kamil (RK) di posisi kedua sebanyak 19.837 (15%) dan Gibran Rakabuming di posisi ketiga sebanyak 19.297 (14%)," ucap Direktur Eksekutif Senopati Syndicate Robi Sugara, di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Lebih lanjut Robi, menjabarkan posisi berikutnya adalah Erick Tohir 17.947 (13%), Khofifah Indar Parawansa 13.087 (10%), Yusril Ihza Mahendra 9.617 (7%), Muhaimin Iskandar (8.376 (6%), Sandiaga Uno (4.650 (3%), Airlangga Hartarto (2.787 (2%), dan Agus Harimurti Yudhoyono (1.545 (1%). 10 Nama itu telah ditentukan oleh pihaknya melihat bursa cawapres yang saat ini ramai diperbincangkan.

Ia menjelaskan, dalam survei ini pihaknya melibatkan 100 orang yang menyebarkan polling melalui media sosial. Polling hanya mengajukan satu pertanyaan yakni 'Siapakah bakal calon wakil presiden pilihan anda (netizen).

Ia mengatakan, unggulan nama Mahfud MD dimungkinkan terkait sepak terjangnya pada isu-isu pro publik yang mendapatkan perhatian netizen. Seperti kasus Sambo dan Brigadir J hingga Kasus Ponpes al zaytun pimpinan Panji Gumilang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/43/3193296//erick_thohir_segera_mengevaluasi_pencapaian_atlet_indonesia_di_sea_games_2025_okezone-LrZ5_large.jpg
Respons Menpora Erick Thohir saat Ditanya Evaluasi SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192527//john_herdman_segera_diumumkan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-oAVe_large.jpg
Ketum PSSI Erick Thohir yang Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia, Resmi John Herdman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191679//erick_thohir-jAsE_large.jpg
Indonesia Lampaui Target Emas di Thailand, Menpora Langsung Geber Evaluasi Menuju Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/43/3191460//kemenpora_ri_menjalin_kerja_sama_dengan_kemenpar_ri_untuk_memperkuat_sport_tourism_pada_2026-ZiYt_large.jpg
Kemenpora Jalin Kerja Sama dengan Kemenpar untuk Perkuat Sport Tourism pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191440//timnas_futsal_indonesia_raih_medali_emas_sea_games_2025-dVwm_large.jpg
Capaian Emas SEA Games 2025: Michael Sianipar Apresiasi Peran PSSI dalam Kemajuan Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105//erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement