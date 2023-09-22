Survei: Nama Mahfud MD, RK hingga Erick Thohir Jadi Favorit Dampingi Ganjar di Pilpres 2024

JAKARTA - Lembaga Riset Senopati Syndicate merilis hasil survei yang diselenggarakan dari 7-16 September 2023 dengan jumlah 135.000 responden.

Nama-nama besar seperti Mahfud MD, Erick Thohir, hingga Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno menghiasi hasil survei tersebut. Setidaknya ada 10 nama yang mencuat.

"Mahfud MD mendapatkan perolehan suara paling tinggi yakni 37.857 atau 28 %. Kemudian Ridwan Kamil (RK) di posisi kedua sebanyak 19.837 (15%) dan Gibran Rakabuming di posisi ketiga sebanyak 19.297 (14%)," ucap Direktur Eksekutif Senopati Syndicate Robi Sugara, di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Lebih lanjut Robi, menjabarkan posisi berikutnya adalah Erick Tohir 17.947 (13%), Khofifah Indar Parawansa 13.087 (10%), Yusril Ihza Mahendra 9.617 (7%), Muhaimin Iskandar (8.376 (6%), Sandiaga Uno (4.650 (3%), Airlangga Hartarto (2.787 (2%), dan Agus Harimurti Yudhoyono (1.545 (1%). 10 Nama itu telah ditentukan oleh pihaknya melihat bursa cawapres yang saat ini ramai diperbincangkan.

Ia menjelaskan, dalam survei ini pihaknya melibatkan 100 orang yang menyebarkan polling melalui media sosial. Polling hanya mengajukan satu pertanyaan yakni 'Siapakah bakal calon wakil presiden pilihan anda (netizen).

Ia mengatakan, unggulan nama Mahfud MD dimungkinkan terkait sepak terjangnya pada isu-isu pro publik yang mendapatkan perhatian netizen. Seperti kasus Sambo dan Brigadir J hingga Kasus Ponpes al zaytun pimpinan Panji Gumilang.