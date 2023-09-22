Ganjar Pranowo Janji Bakal Prioritaskan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo bertekad mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Termasuk, memprioritaskan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

"Saya hanya ingin menyampaikan kepada banyak masyarakat luas bagaimana akses pendidikan itu lebih mudah, dan bagaimana si miskin, dan maaf, keluarga tidak mampu bisa mendapatkan dengan skala prioritas," ujar Ganjar di The Westin Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023).

Ganjar mengatakan, dengan memprioritaskan pendidikan bagi kalangan tidak mampu, maka hal tersebut akan membuat daya ekonomi mereka kian tumbuh hingga keluar dari jurang kemiskinan.

"Karena dengan itu investasi yang kami praktikan tiga tahun saja kami membantu salah satu saja dari keluarganya, maka kemiskinan semua kan dibereskan oleh dia oleh tahun keempat. Karena hampir semuanya terserap dalam tenaga kerja yang cukup bagus," imbuhnya.

Tak hanya itu, Ganjar menambahkan, Ia akan terus mendorong infrastruktur penunjang pendidikan di setiap daerah. Sebab, hal tersebut akan sangat penting bagi Indonesia yang akan mengalami bonus demografi.