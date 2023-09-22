Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Janji Bakal Prioritaskan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |00:45 WIB
Ganjar Pranowo Janji Bakal Prioritaskan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo bertekad mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Termasuk, memprioritaskan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

"Saya hanya ingin menyampaikan kepada banyak masyarakat luas bagaimana akses pendidikan itu lebih mudah, dan bagaimana si miskin, dan maaf, keluarga tidak mampu bisa mendapatkan dengan skala prioritas," ujar Ganjar di The Westin Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023).

Ganjar mengatakan, dengan memprioritaskan pendidikan bagi kalangan tidak mampu, maka hal tersebut akan membuat daya ekonomi mereka kian tumbuh hingga keluar dari jurang kemiskinan.

"Karena dengan itu investasi yang kami praktikan tiga tahun saja kami membantu salah satu saja dari keluarganya, maka kemiskinan semua kan dibereskan oleh dia oleh tahun keempat. Karena hampir semuanya terserap dalam tenaga kerja yang cukup bagus," imbuhnya.

Tak hanya itu, Ganjar menambahkan, Ia akan terus mendorong infrastruktur penunjang pendidikan di setiap daerah. Sebab, hal tersebut akan sangat penting bagi Indonesia yang akan mengalami bonus demografi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement