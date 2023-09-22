Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Video Salam Sayap Perindo Aldi Taher, HT: Gigih, Kreatif, Cerdas

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |06:15 WIB
Video Salam Sayap Perindo Aldi Taher, HT: Gigih, Kreatif, Cerdas
Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Aldi Taher (Foto: MPI)
JAKARTA – Selebritas sekaligus caleg DPR RI dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk Dapil Jawa Barat VII, Aldi Taher membuat video salam sayap Perindo. Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) optimistis Aldi Taher bisa turut berjuang bersama Partai Perindo. HT menyebut Aldi Taher sebagai sosok yang gigih, kreatif, cerdas, dan jujur.

“Ini video Salam Sayap Perindo dari Mas Aldi Taher, Caleg DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta),” ujar HT seraya membagikan video Aldi Taher pada laman Instagram miliknya, Kamis (21/09/2023).

"Mas Aldi Taher gigih, kreatif, cerdas, jujur, punya hati yang tulus untuk sesama, dan sangat berbakti pada orang tuanya. Maju terus! Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Perindo ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan nomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024. Partai Perindo memiliki nilai dan visi pergerakan merangkul anak-anak muda agar bisa produktif, solutif, modern, bersih dan berintegritas demi Indonesia maju dan sejahtera.

