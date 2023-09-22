Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BRIN Gelar 59 Kali Penyemaian Awan Hujan Lewat Water Spraying Sejak September

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |07:27 WIB
BRIN Gelar 59 Kali Penyemaian Awan Hujan Lewat <i>Water Spraying</i> Sejak September
BRIN lakukan water spraying untuk turunkan hujan/Foto: Antara
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menggelar sebanyak 59 kali penerbangan untuk penyemaian awan hujan lewat water spraying dalam rangka operasi teknologi cuaca (TMC) sejak awal September untuk menurunkan hujan di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Diketahui, hujan turun di wilayah Jakarta, Jawa Barat, juga Banten pada tanggal 19 September lalu. Kemudian, kemarin tanggal 21 September, hujan juga mengguyur sebagian wilayah Jakarta, juga Jawa Barat pada sore hari.

 BACA JUGA:

“Kemarin ada 1 sorti penyemaian awan menggunakan bahan semai CaCl2 liquid dengan pesawat Cessna Caravan yang dioperatori oleh PT Smart Cakrawala Aviation,” ungkap Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC BRIN, Budi Harsoyo kepada MNC Portal, Jumat (22/9/2023).

Sebelumnya, Budi menjelaskan dalam operasi TMC kali ini menggunakan bahan liquid, karena menggunakan metode water spraying. Berbeda dengan TMC yang dilakukan sebelumnya yakni menggunakan teknik cloud seeding dengan bahan NaCl yang ditaburkan. Meskipun, bahan semai kali ini menggunakan CaCl2 ataupun garam, namun dilarutkan.

 BACA JUGA:

“(Bahan semai) CaCl2 garam juga, cuma dilarutkan dalam bentuk liquid. Jadi sebetulnya operasi TMC untuk misi penyemaian awan (cloud seeding) dengan pesawat Casa TNI berbahan semai NaCl sudah dihentikan sejak tanggal 10 September lalu,” jelasnya.

Saat ini, kata Budi, misi water spraying juga dilakukan untuk meluruhkan polutan dengan menggunakan pesawat Cessna Caravan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Telusuri berita news lainnya
