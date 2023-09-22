Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Silsilah Keluarga Soekarno dari 9 Istri, Miliki Keturunan yang Terjun ke Politik

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |07:28 WIB
Silsilah Keluarga Soekarno dari 9 Istri, Miliki Keturunan yang Terjun ke Politik
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Silsilah keluarga Soekarno dari sembilan istri menarik untuk disimak. Orang nomor satu di Indonesia itu memang dikenal tak hanya mampu menaklukan satu hati wanita, melainkan hingga sembilan.

Sembilan istri Soekarno pun memiliki latar belakang yang berbeda. Satu di antaranya adalah keturunan Jepang Naoko Nemoto atau dikenal pula dengan nama Ratna Sari Dewi.

Bagi yang penasaran dengan silsilah keluarga Soekarno, berikut kisahnya, dikutip dari berbagai sumber pada Jumat (22/9/2023).

1. Oetari Tjokroaminoto

Oetari Tjokroaminoto merupakan istri pertama Soekarno. Keduanya menikah di Surabaya pada 1921.

Usia Soekarno kala itu masih 20 tahun dan Oetari 16 tahun. Setelah menikah, Soekarno tetap menjalani aktivitas politiknya.

Namun, pernikahan hanya bertahan tiga tahun saja. Mereka bercerai pada 1923. Keduanya pun tidak dikaruniai anak.

2. Inggit Garnasih

Soekarno bertemu Inggit saat sedang menuntut ilmu di Bandung. Kala itu, usia Soekarno 21 tahun, sedangkan Inggit berusia 33 tahun.

Inggit adalah sosok perempuan yang menemani Bung Karno selama masa sulit. Mereka menikah pada 1923.

Saking cintanya, Inggit rela mengikutinya berpindah-pindah kota. Namun, saat Soekarno menyatakan ingin menikahi Fatmawati, Inggit memilih bercerai.

      
