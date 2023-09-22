Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Tanam Pohon Beringin Kembar di Istana Presiden IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |13:35 WIB
Jokowi Tanam Pohon Beringin Kembar di Istana Presiden IKN
Jokowi tanam pohon beringin di Istana Negara IKN/Foto: Biro Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penanaman pohon beringin (Ficus Benjamina) di kawasan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Jumat, (22/9/2023).

Presiden menyebut pohon yang ditanam tersebut memiliki makna keagungan. "Khusus untuk dua beringin kembar ini saya rasa memang ini simbol keagungan," kata Jokowi dalam keterangannya, Jumat (22/9/2023).

Presiden pun berharap tanaman lainnya akan dapat segera ditanam setelah hujan turun di kawasan IKN. Mulai dari rumput untuk upacara 17 Agustus, tanaman-tanaman endemik Kalimantan, hingga bunga yang dirancang khusus untuk Istana Presiden IKN.

"Ini semuanya akan green dan khusus untuk istana warna bunganya nanti merah putih. Jadi desain terencana yang dilaksanakan dengan sangat detail," kata Presiden.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa lapangan Istana Presiden di IKN memiliki lahan dua kali lebih luas dari Istana di Jakarta. Bahkan, kapasitas lapangannya dapat menampung hingga 8 ribu orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus mendatang.

"Ini akan hijau semuanya, bisa dipakai untuk upacara kurang lebih 8 ribu orang, kira-kira lebihnya mungkin 2 kali istana (jakarta)," jelasnya.

