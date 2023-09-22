Dirawat Intensif Usai Operasi, Kondisi Doni Monardo Mulai Membaik

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo saat ini sedang dirawat intensif usai menjalani operasi. Kondisinya kini dipastikan mulai membaik.

“Sudah pasti Pak Doni dirawat di rumah sakit. Beliau dilakukan tindakan operasi, tapi operasinya sudah selesai,” ucap Sekretaris Utama BNPB, Rustian kepada MNC Portal di Kantor Kemenko PMK, Jumat (22/9/2023).

Rustian mengatakan Doni Monardo kini sudah dalam tahap pemulihan.

“Mudah-mudahan ini kan tahap pemulihan. Mudah-mudahan beliau bisa cepat pulih dan sehat kembali,” katanya.

Rustian enggan mengungkap Doni Monardo saat ini dirawat di rumah sakit mana. Dia memastikan keluarga dari Doni Monardo yang akan menyampaikan informasinya.

“Ya di rumah sakit. Nanti keluarga akan sampaikan sendiri,” kata Rustian.