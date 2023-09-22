Ribuan Peserta Antusias Ikuti Bedah Buku Bersama TGB Zainul Majdi

JAKARTA - Ketua Harian Nasional Partai Perindo Muhammad Zainul Majdi atau yang dikenal dengan panggilan Tuan Guru Bajang (TGB) mengisi acara diskusi dan bedah buku dalam gelaran Islamic Book Fair di Istora Senayan Jakarta, Jumat (22/9/2023).

Dalam acara diskusi bersama TGB itu, para peserta dari kalangan mahasiswa, pelajar dan umum begitu antusias menyambut diskusi bersama TGB.

"Ada ratusan bahkan lebih dari 1.000 anak anak dari beragam sekolah yang hadir dan itu sesuatu yang baik karena memang membangun awareness kesadaran kepada anak-anak muda kita," kata TGB saat ditemui di Istora Senayan Jakarta, Jumat (22/9/2203).

Atas antusias yang luar biasa itu, menurut TGB hal tersebut tentu sangat baik karena merekalah pelaku utama untuk pembangunan Indonesia ke depannya.

"Kalau mereka memiliki kesadaran yang kuat terhadap lingkungan maka kita harapkan Indonesia ke depan tetap terjaga ekosistemnya kita maju tapi Indonesia tetap terjaga," ucapTGB.