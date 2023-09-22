Demi Masa Depan Bangsa, TGB Ajak Masyarakat Jaga Bumi

JAKARTA - Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Muhammad Zainul Majdi atau dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) memberikan kiat untuk mewujudkan Indonesia emas.

Hal itu disampaikan TGB saat menghadiri acara diskusi dan bedah buku di Islamic Book Fair, Istora Senayan Jakarta, Jumat (22/9/2023).

TGB menyampaikan, agar Indonesia emas terwujud, masyarakat harus bisa menjaga bumi agar tidak hancur dan tidak rusak dengan merawat lingkungan di sekitar.

"Karena itu jalau kita ingin masa depan yang baik Indonesia emas salah satu syaratnya adalah kita menjaga baik-baik bumi Allah yang namanya Indonesia ini," ujar TGB.

Ia menyebutkan, bangsa Indonesia harus bersama menjaga Bumi karena merupakan modal untuk segalanya.

"Bumi kita digunakan untuk kita beribadah, untuk kita bekerja, untuk kita membangun, untuk kita berkarier, untuk kita menyelamatkan masa depan, ini tidak ada spare partnya tidak ada. Tidak ada penggantinya itu namanya bumi Allah," kata TGB.