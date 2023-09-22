Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Anggota KKB Kelompok Ananas Arti Mimin Tewas Ditembak Tim Sniper

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:40 WIB
Anggota KKB Kelompok Ananas Arti Mimin Tewas Ditembak Tim Sniper
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A



JAKARTA - Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, AKBP Bayu Suseno mengungkapkan salah satu anggotanya dari tim penembak jitu atau sniper berhasil menembak mati seorang dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.

Bayu mengatakan, tindakan penembakan itu terjadi ketika para anggota KKB sedang di atas pesawat untuk membawa bahan kebutuhan logistik.

“Tim sniper kami berhasil menembak mati salah satu anggota KKB, yang kami tembak dari jarak 800 meter saat mereka melakukan penembakan terhadap pesawat yang melintas di ketinggian Oksibil. Terlihat dari teropong kami bahwa beberapa KKB terluka akibat tembakan dari Tim Sniper kami,” kata Bayu dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (22/9/2023).

Bayu mengatakan, jenazah korban penembakan itu tak bisa diamankan karena langsung dibawa lari oleh teman-temannya dan segera melarikan diri ke dalam hutan

"Sayangnya jenazah korban dan senjata anggota KKB tersebut berhasil dibawa lari oleh kawan-kawannya masuk ke dalam hutan saat pasukan Satgas Damai Cartenz melakukan pengejaran dan penyisiran," ujarnya.

Penembakan dibenarkan setelah diperkuat dari informasi dan sumber terpercaya yang membenarkan jika ada salah satu anggota KKB yang ditembak mati oleh pihak kepolisian.

"Memang benar ada salah satu anggota KKB kelompok Ananas Arti Mimin yang terkena tembakan dari tim sniper aparat keamanan," ucap Bayu.

Telusuri berita news lainnya
