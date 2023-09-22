Ganjar Pranowo Siapkan SDM Berkualitas dengan Tidak Rendahkan Profesi Apa Pun

JAKARTA - Relawan Sahabat Ganjar memastikan tidak ada unsur merendahkan profesi master of ceremony dan jurnalis ketika sedang berbincang dengan Najwa Shihab.

Dewan Penasihat Sahabat Ganjar, Fahlesa Munabari mengimbau kepada masyarakat untuk tidak salah paham dan menyimak acara tersebut secara utuh.

Falesa menuturkan bahwa Ganjar Pranowo sering menjumpai banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak bekerja sesuai bidangnya.

“Ungkapan dari pak Ganjar itu tidak ada maksud merendahkan profesi MC dan Jurnalis, coba kita tonton acaranya secara utuh. Jelas sekali di situ beliau malah menjelaskan kepada generasi muda Indonesia atau tenaga kerja muda yang seharusnya sudah menimba ilmu dan pengalaman di suatu bidang ilmu di perguruan tinggi, namun ada akhirnya terserap di bidang pekerjaan yang berbeda dengan bidang ilmu yang dipelajarinya di kampus,” ungkap Fahlesa, Jumat (22/9/2023).

Menurutnya, Ganjar menyampaikan gagasan pentingnya bahwa pemerintah harus menyiapkan strategi yang tepat untuk generasi muda Indonesia. Hal tersebut mengindikasi bahwa tenaga kerja lokal Indonesia bisa berkarir dengan pekerja asing di dalam maupun di luar negeri.

“Pemerintah harus punya rancangan strategi untuk mempersiapkan tenaga kerja kita supaya dapat bersaing dengan pekerja asing di dalam dan luar negeri,” tambah Fahlesa.