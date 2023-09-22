Perindo: Capres Terpilih Harus Lanjutkan Program Jokowi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Boyke Novrizon mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berpesan agar jangan sampai ganti pemimpin juga ganti visi. Menurut Boyke, meneruskan program yang sudah baik akan membuat Indonesia jauh lebih maju.

"Setiap pergantian Presiden, visi dan misi Presiden terdahulu diganti lagi dengan visi misi Presiden terpilih. Itu Indonesia akan selalu dan selalu menjadi negara yang terus berlari dan jalan di tempat. Kita tidak akan pernah bisa menjadi negara yang besar atau negara maju," kata Boyke kepada wartawan, Jumat (22/9/2023).

Boyke menjelaskan, selama hampir dua periode Presiden Jokowi menjabat, sudah banyak program positif yang telah dikerjakan. Karena itu, menurut Boyke, alangkah baiknya penerus pemimpin Indonesia ke depan memiliki jiwa keberlanjutan atas program yang telah dicanangkan Jokowi menuju Indonesia Emas 2024.

BACA JUGA: Bacaleg Perindo Rere Tati Sosialisasikan KTA Asuransi dan Bagikan Minyak Goreng di Depok

"Kalau pemimpin yang terpilih nanti bisa melanjutkan program-program yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, tentunya ini jauh lebih baik lagi. Kalau ada yang kurang baik direvisi, tetapi kalau yang sudah baik tentu dilanjutkan dan teruskan," jelasnya.