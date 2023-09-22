DPR Ingatkan APBN 2024 Dijalankan Berkeadilan untuk Rakyat

JAKARTA - Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2024 telah disahkan oleh DPR. Pesan Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta Pemerintah menjalankan APBN 2024 secara berkeadilan bagi rakyat dinilai sangat relevan, khususnya di tahun terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Puan memimpin pengesahan UU APBN 2024 yang digelar dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis 21 September 2023 kemarin. Ia pun berharap, APBN 2024 dapat menjaga kemampuan fiskal dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional.

"Penggunaan konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan (wellbeing budget) pada APBN Tahun Anggaran 2024 harus dapat menjadi acuan bagi setiap Kementerian dan Lembaga dalam mengusulkan anggarannya pada tahun anggaran yang akan datang," terang Puan, Jumat (22/9/2023).

Untuk tahun anggaran 2024, mantan Menko PMK itu mengingatkan agar seluruh program di kementerian atau lembaga diarahkan pada program-program yang berkualitas. Dengan begitu, kata Puan, alokasi anggarannya dapat dirasakan oleh kelompok penerima manfaat.

"Anggaran Berbasis Kesejahteraan tersebut juga harus dapat mencerminkan kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat yang secara langsung dirasakan manfaatnya," ujarnya.

APBN 2024 juga diharapkan dapat diprioritaskan untuk program-program prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini mengingat tahun 2024 merupakan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi dalam 2 periode masa jabatannya.

"Kami berharap dan mendorong bahwa setelah APBN ini diketok untuk tahun 2024 memang pelaksanaannya adalah APBN yang berkeadilan untuk rakyat, memprioritaskan program-program prioritas dari Pemerintahan Pak Jokowi sampai nanti masa berakhir bulan Oktober 2024," jelas Puan.

"Sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sampai hari ini masih belum selesai sesuai dengan target. Targetnya karena kami berharap APBN ini memang APBN untuk rakyat dan setelah 2 periode nanti ujungnya APBN terakhir ini akan berguna untuk rakyat," tuturnya.