HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Silaturahmi ke Kantor DPP Pepabri

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |20:04 WIB
Panglima TNI Silaturahmi ke Kantor DPP Pepabri
Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono di kantor DPP Pepabri (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, melaksanakan kunjungan dan silaturahmi kepada Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), di kantor Pepabri, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2023).

Dalam silaturahmi tersebut, Panglima TNI menyampaikan beberapa hal dan meminta saran masukan kepada Ketum DPP Pepabri terkait organisasi TNI yang dipimpinnya.

“Beliau adalah senior saya, sehingga saya sebagai generasi penerus sangat berkepentingan untuk meminta saran, pendapat, atau kritik organisasi TNI yang selama ini telah dijalankan untuk masa depan bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketum DPP Pepabri berharap TNI tetap solid, tetap berpegang teguh pada prinsip mengawal menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

Halaman:
1 2
      
