HOME NEWS NASIONAL

Resmi Jadi Tersangka, KPK Tahan 4 Orang Dalam Kasus Korupsi Gereja Kingmi

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |20:43 WIB
Resmi Jadi Tersangka, KPK Tahan 4 Orang Dalam Kasus Korupsi Gereja Kingmi
Tersangka kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja di Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan dengan tersangka Bupati nonaktif Mimika, Eltinus Omaleng (EO) dan kawan-kawan.

Para tersangka tersebut nampak mengenakan rompi berwarna oranye ciri khas tahanan Lembaga Anti-rasuah dengan tangan diborgol serta pengawalan petugas menuju lokasi konferensi pers penahanan.

"Tim Penyidik menemukan adanya peran pihak-pihak lain yang diduga turut serta dalam terjadinya tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. KPK kemudian melanjutkan ke tahap penyidikan sebagaimana kecukupan alat bukti dengan mengumumkan dan menetapkan Tersangka baru," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2023) malam.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
