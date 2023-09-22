Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polemik Sengketa Lahan Sekolah, DPR Ingatkan Jangan Sampai Ganggu Anak Belajar

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |21:20 WIB
Polemik Sengketa Lahan Sekolah, DPR Ingatkan Jangan Sampai Ganggu Anak Belajar
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti adanya peristiwa sengketa lahan sekolah di beberapa daerah yang berujung dengan terganggunya proses belajar anak. Ia meminta Pemerintah turut cepat mengatasi permasalahan tersebut agar tidak mengganggu anak-anak dalam bersekolah.

"Pemerintah harus mencari solusi dari sekolah-sekolah yang mengalami sengketa lahan. Bisa melalui mediasi dengan pemilik lahan atau ahli waris, atau menyediakan tempat lain agar anak-anak tetap bisa belajar di sekolah," kata Puan, Jumat (22/9/2023).

Salah satu kasus sengketa lahan sekolah yang disorot Puan ialah polemik di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lerpak 1 Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Akibat sengketa lahan ini, sebanyak 128 siswa terpaksa melaksanakan kegiatan belajar di tanah lapang beratapkan terpal.

Kegiatan belajar siswa pun terpaksa dilaksanakan di luar gedung sekolahnya, karena gedung yang dimiliki tidak diizinkan untuk ditempati oleh mantan kades setempat selaku ahli waris lahan. Gedung tersebut disegel dan dilarang menjadi lokasi belajar mengajar.

Potret miris dari dunia pendidikan di Madura itu, menurut dia, harus segera dicarikan solusi. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan lokasi sementara yang layak bagi siswa SDN Lerbak 1.

"Anak-anak kita yang masih semangat belajar dengan keterbatasan tempat harus menjadi perhatian Pemerintah. Jangan biarkan peristiwa ini terus berlanjut, harus ada langkah konkret dari pemerintah setempat untuk mencari gedung sementara," ujarnya.

Mantan Menko PMK ini menambahkan, kegiatan belajar di ruang terbuka tidak hanya memengaruhi kualitas pendidikan siswa. Puan menyebut, situasi tersebut juga dapat berdampak pada kesejahteraan fisik dan psikologis anak-anak.

"Belajar di ruang terbuka atau tempat yang tidak memadai dapat mengganggu konsentrasi dan menciptakan beban tambahan pada siswa yang seharusnya fokus pada pembelajaran," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183219/ketua_dpr_puan_maharani-VPzK_large.jpg
Hadiri Forum Parlemen Negara Middle Power, Ketua DPR Bicara soal Peacebuilding di Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183213/puan_maharani-FNx3_large.jpg
Bertemu Ketua Parlemen Korsel, DPR Dorong Kerja Sama Investasi Hijau-Kolaborasi Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181666/ahmad_sahroni-B2ds_large.jpg
5 Fakta Ahmad Sahroni Cs Lolos dari Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611/dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181520/sidang_etik-0YeI_large.jpg
Sidang MKD: Uya Kuya dan Adies Kadir Tak Terbukti Langgar Etik DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181518/sidang_etik-YNwV_large.jpg
MKD: Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Etik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement