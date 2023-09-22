Panglima Yudo Margono Terima Laporan Kenaikan Pangkat 33 Pati TNI

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, menerima laporan korps kenaikan pangkat 33 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2023).

Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi TNI ini berdasarkan Keppres Nomor 77/TNI/Tahun 2023 tanggal 20 September 2023, menindaklanjuti Keppres tersebut 33 Pati TNI melaksanakan Korp Raport berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin 1852/IX/2023 tanggal 20 September 2023.

Adapun nama-nama Pati yang naik pangkat sebagai berikut :

Sebanyak 10 Pati TNI AD yaitu Mayjen TNI Irham Waroihan, (Wairjenad), Mayjen TNI R.P. Ivancius Pr. Siagian, (Staf Ahli Bid. Ekonomi Setjen Wantannas), Mayjen TNI M. Zulkifli, (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Jahpers), Mayjen TNI Fulad, (Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ideologi Lemhannas), Brigjen TNI Antonius Bambang Selagiri, (Pa Sahli Tk. II Bid. Banusia Panglima TNI), Brigjen TNI Ayi Lesmana, (Dir Vet Ditjen Pothan Kemhan).

Selian itu, Brigjen TNI Deni Rejeki, (Danrem 142/Tatag (Pare-Pare) Kodam XIV/Hsn), Brigjen TNI Jimmy Watuseke (Danrem 033/WP (Tanjung Pinang Kodam I/BB)), Brigjen TNI Muhammad Bakri (Irsus Itjenad), dan Brigjen TNI Unang Sudargo, (Widyaiswara Bid. Nik Akmil).

Kemudian 17 Pati TNI AL yaitu Laksdya TNI Maman Firmansyah (Wagub Lemhannas), Laksda TNI Dr. Sri Yanto, (Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unhan), Laksda TNI Arief Muchtarom, (Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Sahli Panglima TNI), Laksda TNI Rahmat Eko Rahardjo, (Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Politik Lemhannas), Laksda TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, (Staf Ahli Bid. Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam), Mayjen TNI (Mar) Endang Taryo, (Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpers Sahli Panglima TNI), Mayjen TNI (Mar) Nana Rukmana, (Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Sismennas Lemhannas), Laksma TNI Sa’ban Nur Subkhan, (Dir Min Lakgar Ditjen Renhan Kemhan).