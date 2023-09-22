Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Jokowi Nge-Prank Bagi-Bagi Sepeda di Malam Apresiasi Nusantara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |22:10 WIB
Ketika Jokowi <i>Nge-Prank</i> Bagi-Bagi Sepeda di Malam Apresiasi Nusantara
Presiden Jokowi ketika menyiram tanaman di IKN (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara bertajuk 'Malam Apresiasi Nusantara' di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Jokowi sempat nge-prank bagi-bagi sepeda ke warga pada saat itu.

Momen unik itu terjadi ketika Jokowi hendak menutup sambutannya ketika hadir disitu. Awalnya Jokowi memperkenalkan buku berjudul 'Peta Jalan Indonesia Emas' yang akan diberikan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Arsjad Rasjid kepada Pemerintah;

Jokowi mengatakan buku itu akan digunakan sebagai bahan rencana untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Jokowi pun terdiam sesaat kemudian tiba-tiba menawarkan hadiah sepeda.

"Siapa yang ingin sepeda?" tanya Jokowi.

Pertanyaan Jokowi langsung disambut sumriah masyarakat. Mereka yang hadir langsung mengacungkan jarinya menunjukkan bersedia menerima sepeda dari Jokowi.

Jokowi kemudian langsung mengaku bahwa dirinya tidak membawa sepeda. Pernyataan Jokowi pun mendapatkan kekecewaan sekaligus tawa dari mereka yang hadir.

