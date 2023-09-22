Ketika Jokowi Nge-Prank Bagi-Bagi Sepeda di Malam Apresiasi Nusantara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara bertajuk 'Malam Apresiasi Nusantara' di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Jokowi sempat nge-prank bagi-bagi sepeda ke warga pada saat itu.

Momen unik itu terjadi ketika Jokowi hendak menutup sambutannya ketika hadir disitu. Awalnya Jokowi memperkenalkan buku berjudul 'Peta Jalan Indonesia Emas' yang akan diberikan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Arsjad Rasjid kepada Pemerintah;

BACA JUGA: Presiden Jokowi Groundbreaking Pembangunan Rumah Sakit Pertama di IKN

Jokowi mengatakan buku itu akan digunakan sebagai bahan rencana untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Jokowi pun terdiam sesaat kemudian tiba-tiba menawarkan hadiah sepeda.

"Siapa yang ingin sepeda?" tanya Jokowi.

BACA JUGA: Momen Jokowi Sholat Jumat di Masjid Pekerja Konstruksi IKN

Pertanyaan Jokowi langsung disambut sumriah masyarakat. Mereka yang hadir langsung mengacungkan jarinya menunjukkan bersedia menerima sepeda dari Jokowi.

Jokowi kemudian langsung mengaku bahwa dirinya tidak membawa sepeda. Pernyataan Jokowi pun mendapatkan kekecewaan sekaligus tawa dari mereka yang hadir.