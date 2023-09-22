Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Minta Restu Upacara Kemerdekaan 2024 Digelar di IKN

Yovanda Noni , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |23:05 WIB
Jokowi Minta Restu Upacara Kemerdekaan 2024 Digelar di IKN
Presiden Jokowi di titik 0 IKN (Foto : MPI)
A
A
A

 

KALTIM - Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada tahun 2024, bakal digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya di malam apresiasi Nusantara yang digelar di wilayah titik 0 IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).

“Upacara kemerdekaan tahun 2024 akan digelar di IKN,” katanya, Jumat (22/9/2023).

Menurutnya hal itu sudah pasti terjadi. Sebab pada tahun 2024, ibu kota Indonesia sudah benar-benar pindah ke IKN. Dia meminta restu dari masyarakat di sekitar IKN, agar mendukung upacara kemerdekaan perdana sebagai ibu kota Indonesia.

“Apakah bapak ibu merestui? Setuju, upacara kemerdekaan Indonesia digelar di sini, di IKN?” katanya disambut tepukan tangan dan terikan setuju dari masyarakat yang hadir.

Malam apresiasi Nusantara adalah momentum kedekatan Jokowi dengan para pekerja konstruksi dan masyarakat di sekitar IKN. tidak sendiri, Jokowi hadir bersama sejumlah pejabat di antaranya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Menhub Budi Karya Sumadi, Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Hadir juga Ketua Umum Arsjad Rasjid dan Wishnutama.

Pada kesempatan itu, Jokowi banyak bicara soal progres pembangunan IKN. Dia telah meletakkan batu pertama untuk pembangunan Hotel Nusantara, National Training Center, dan Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dia bercerita investasi dari swasta pun sudah mulai masuk ke IKN. Jokowi optimistis pemindahan ibu kota negara bisa terwujud mulai tahun depan.

Usai memberi sambutan, Jokowi menyempatkan menyalami masyarakat yang berada di sepanjang pagar. Dia juga mengajak masyarakat berfoto selfie bersama menggunakan ponsel masyarakat.

Halaman:
1 2
      

